Ze schieten met echte munitie maar beschermen van het dorp hoeft niet meer

RIJSBERGEN - Van oudsher beschermden zij het dorp en de kerk. Die functie heeft cloveniersgilde Sint Bavo -opgericht in 1699- niet meer in Rijsbergen. De schutters tonen zich nog wel maatschappelijk betrokken.

Van 2 tot 6 november hielden zij voor de 25e maal haar zogenoemde zilververschieting, vergelijkbaar met een sponsorloop. Omdat het een jubileum betrof werd er gekozen voor een ander goed doel dan andere jaren: twee lokale verenigingen die zich nadrukkelijk inzetten voor de jeugd. Dinsdagavond werden in gildelokaal De Snaphaan twee cheques á 600 euro uitgereikt aan Scouting Rijsbergen en Harmonie Sint Cecilia. Beiden draaien op vrijwilligers, beiden kunnen het geld goed gebruiken.

Bij het cloveniersgilde zelf zou de aanwas van jeugd beter kunnen, denkt voorzitter Ton Rombouts. ,,Ze komen hier wel bij evenementen, maar worden niet snel lid." Omdat er met echte munitie gewerkt wordt, is de sport alleen geschikt voor 18 jaar en ouder; precies het moment dat er gestudeerd gaat worden. Dertigers melden zich nochtans wel regelmatig aan.

Het ledenaantal is momenteel vrij stabiel, maar de vereniging kent een flink aantal 80+ers. Er wordt dus zeker nagedacht over de toekomst en hoe jongeren binnengehaald kunnen worden. Het aantal twintigers valt met vijf leden niet tegen, op een totaal van 43 cloveniers. ,,Concentratiesporten zijn weer in opkomst, kijk maar naar het darten. Maar naast een sportvereniging zijn we ook nog een traditioneel gilde, dat moet je wel liggen."

Ze hebben hun drempel al verlaagd. Je hóeft niet mee te doen aan de tradities en buurtverenigingen of bedrijven kunnen gebruik maken van de 50 meterbaan in de kelder van De Snaphaan. ,,Daar raken mensen fanatiek. Daar probeer je ze ook te enthousiasmeren om zich bij ons aan te sluiten."

Want juist door haar tradities niet te verloochenen en toch met de tijd mee te gaan, denkt Sint Bavo een gulden middenweg gevonden te hebben. ,,Er is een grote variatie in leeftijden, maar zo ontstaat ook broederschap. We staan altijd voor elkaar klaar, dit is méér dan een sportvereniging."