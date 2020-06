Ze rijden als gekken in de Middellaan in Breda, bewoners zijn d'r helemaal klaar mee: ‘Asociaal’

Zucht naar (kin­der-)por­no brengt Lepelstra­ter wéér voor de rechter

19:41 BREDA - Hij is nu 75 jaar. Maar kan kennelijk niet genoeg krijgen van (kinder-)porno. De onverbeterlijke verdachte uit Lepelstraat zit wéér voor de rechtbank in Breda. In zijn woning zijn op 3 oktober 2018 usb-sticks en een harde schijf aangetroffen met seksplaatjes -en filmpjes van jonge kinderen. Hij zat nota bene op dat moment voor hetzelfde feit in de bajes.