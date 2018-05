Zaterdagkaarten Ploegendienst uitverkocht

Honden mogen mee de bios in: geblaf tijdens de film in Breda

18 mei BREDA - Eindelijk weekend. Vrijdagavond filmavond. In de Bredase bioscoop Chassé cinema draait vanavond de film Isle of Dogs. Eén voor een komen de bezoekers binnen. Opmerkelijk is dat zeker de helft zich hierbij gedraagt alsof ze nog nooit een bioscoop van binnen hebben gezien. Dat komt waarschijnlijk omdat dit daadwerkelijk ook het geval is. Speciaal voor deze ene keer mogen honden namelijk met hun baasjes mee naar de bios.