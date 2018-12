Zangvereniging beroofd na afrekenen drankjes en zaalhuur De Heuvel in Breda

Column Als wel ergens de burgemees­ter persoon van het jaar is, dan is het in Oosterhout

15 december Als wel ergens de burgemeester ‘persoon van het jaar‘ is, dan is het in Oosterhout. Marcel Fränzel ontpopte zich daar in zijn tien maanden als waarnemend burgemeester tot kameraad van alle inwoners. Iemand die uit oprechte belangstelling een praatje met je maakt in het zwembad of tijdens carnaval. Dat altijd vriendelijke maatje hadden de mensen wel nodig. Want de stad trok begin dit jaar vooral negatieve aandacht, nadat bleek dat Stefan Huisman als burgemeester handtastelijk was richting vrouwen en bacootjes als koffie dronk. Uiteraard moest Huisman het veld ruimen.