Zanger Thijs van der Molen (80) uit Breda overleden: ‘Het leven is goed in m'n Brabantse land’

BREDA - Zanger en voormalig kroegbaas Thijs van der Molen is zaterdagnacht op 80-jarige leeftijd overleden. De geboren Bredanaar is vooral bekend van de klassiekers Het leven is goed in het Brabantse land en NAC-lied Breda, ik hou van jou .

Thijs Termohlen, zoals de man eigenlijk heet, werd in 1938 geboren in Breda. Zijn carrière als zanger begon in 1967, maar zijn grootste hit kwam pas uit in 1979. Toen bracht de Bredanaar Het leven is goed in het Brabantse land uit met de band Oh Sixteen-Oh Seven uit Prinsenbeek, bestaande uit Clemens Duijnstee, Ad Aarts, Ed Wijffels, Jan van de Wijngaart, Cees Faes, Jan Bakx en Naud van de Wijngaart.

,,Ik ben het lied zelf ook nog lang niet zat”, zei Van der Molen 25 jaar na het verschijnen van het nummer tegen deze krant. ,,Het is een nummer dat goed in elkaar is gestoken, het is een verhaaltje, niet zo maar een lalalala-liedje.”

‘Goeie gastheer, goeie kastelein’

Het nummer Drinke Totteme Zinke was zijn eerste grote wapenfeit. Van de recettes die Van der Molen daarmee ophaalde, begon hij samen met zijn vrouw Eugenie een kroeg in het Ginneken. Zo werd hij de zingende kroegbaas. Na café Thijn van der Molen nam hij later zijn intrek in café De Vrachtwagen.

,,Thijs was een goeie gastheer, en een goeie kastelein”, weet Bredanaar Jac Kriens. ,,Enthousiast ook. Wereldberoemd om zijn saté, die was heerlijk. En je mocht pinda's eten in z'n cafés, dat vonden mensen geweldig. Zat je aan de bar, peulde je een pinda en gooide je de schillekes op de grond. Lekker de boel bevuilen. Opruimen, ja dat liet hij zijn personeel dan doen.”

‘Moeilijke tijd’

Kriens, die een jaar Baron van het Ginneken tijdens carnaval mocht zijn, zag dat Van der Molen goede mensen in zijn cafés had staan. ,,Maar zelf kon hij moeilijk met geld omgaan.” Dat bleek ook wel, toen de kroegbaas verkeerde contracten afsloot. Toen ging het mis; in 1992 raakt hij zijn kroegen kwijt.

Van der Molen zou daar zelf later over zeggen: ,,Daar heb ik veel pijn van gehad. Het was een moeilijke tijd en ik denk dat ik in mijn frustraties toch wel wat mensen heb teleurgesteld. Ik zou het nu anders doen: beter op de financiële aspecten letten. Ik vond alles best, als het maar gezellig was.”

Zingen bleef zijn passie. Hij scoorde drie Top 40-hits. De liefde voor zijn cluppie NAC bezong hij in een van de evergreens die nog altijd elke thuiswedstrijd in het Rat Verlegh Stadion te horen is: Breda ik hou van jou.

Vijf jaar geleden bracht de muzikant Dag meneer uit: een nummer over Alzheimer. Dat liedje kreeg vorig jaar een tweede release, met videoclip. Hij stuurde het nummer naar Hugo Borst. ,,Het zou geweldig zijn als de Alzheimerstichting het adopteert’’, zei hij destijds tegen deze krant.