Zandberg: Wees spaarzaam met parkeerautomaten, parkeervakken en parkeerborden

Het klikte tussen Breda en de Spaanse gastarbei­ders, mede dankzij voetbal en tapas

19 september BREDA - Het was een blinde vlek in de archieven, de grote stroom van Spaanse arbeiders naar Nederland in de jaren ’60. Twee Spaanse kunstenaars, Carme Nogueira en Elena Prado, gingen op zoek naar de verhalen van de Spaanse gemeenschap in Breda.