Zakendoen en feesten op het veld

Het is dinsdagmiddag bloedheet en nagenoeg windstil in het Rat Verlegh Stadion. De telefoon van commercieel manager Eric Matijsen gaat: wat er dient te gebeuren in geval van onweer?

De derde Businessfair is zojuist van start gegaan en kent een geheel nieuwe opzet: er is een majestueuze tent op het hoofdveld van NAC geplaatst. Deze staat er slechts een week en huisvest vier grote evenementen. ,,Ik liep al een tijdje rond met dit idee. Bij Willem II - NAC om de play-offs in 2016 zonden we de wedstrijd uit op het veld. Toen zag ik dat zoiets misschien wel mogelijk zou zijn", vertelt Matijsen. ,,Op het veld staan maakt indruk. Die steile tribunes, het voelt groots. Datzelfde gevoel wilde ik overbrengen."

Verhuur

De tent meet 800 vierkante meter. In geval van onweer kan iedereen naar binnen. ,,Er is rekening gehouden met alle weersomstandigheden, maar dat moet wel nauwlettend in de gaten gehouden worden."

Ook buiten de tent staan stands. Een totaal van 70; de verhuur ging dit jaar eenvoudiger dan voorgaande jaren. ,,Wellicht door de populariteit van NAC, maar ik sluit niet uit dat deze nieuwe opzet er ook mee te maken heeft."

De tent werd 22 mei opgezet en wordt 4 juni afgebroken. Er staat immers groot veldonderhoud op het programma, wat eveneens een reden is dat deze veldtent op de grasmat mocht staan. ,,Het veld is het belangrijkste. Je moet altijd een afweging maken tussen sportief en commercieel belang. Uiteindelijk beslist NAC. We zullen die meerwaarde na afloop evalueren", aldus Matijsen.,,Feyenoord, FC Utrecht en PSV doen dit ook. Wij vinden dat we niet op de automatische piloot een Businessfair moeten organiseren, maar dat we iets toe moeten voegen. Ieder jaar iets unieks weg moeten zetten."

Tribunelichten

Vrijdag startte de 5PM Social Club, een feest dat georganiseerd wordt door vijf NAC-sponsoren. Ieder jaar vindt deze op een andere locatie plaats. In zo'n geval verhuurt NAC de tent. ,,Dat is een feest 's avonds. We hebben de tribunelichten aangezet voor een optimaal effect. Dat ontstaat gaandeweg. Daaraan zie je: dit stadion kan dus voor nog meer gebruikt worden."

Een korte rondgang langs de stands levert slechts beperkt enthousiasme op. Het is vooral erg heet; de reusachtige ventilatoren in de tent ten spijt. In de grachten om het veld heen waait juist een verkoelende wind. De entree in het hoofdgebouw -normaliter het onderkomen van de Businessfair- is juist uitermate koel dankzij de airconditioning.

Donderdag staat de jaarlijkse feestavond voor leden van de Club van 1912 op het programma. Daarvoor hebben zich zo'n 550 supporters aangemeld. De afsluiting vervolgens komt op conto van de NAC Jeugdopleiding, die ditmaal op het veld haar jaarlijkse barbecue houdt.