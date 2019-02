Zaak in Breda doodgestoken Paul Pluijmert in mei voor de rechter

BREDA - De rechtbank in Breda behandelt de zaak over de doodgestoken Dordtenaar Paul Pluijmert op 15 mei. Dat maakte de voorzitter van de rechtbank maandag bekend. Als alles loopt zoals gepland, klinkt die dag ook een strafeis.

Paul Pluijmert werd in de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 november vorig jaar doodgestoken toen hij met vrienden op stap was geweest. Hij stond rond een uur of vier met een groep vrienden bij de Hoge Brug aan de Nieuwe Prinsenkade in Breda. Toen een man erbij kwam staan, ontstond een schermutseling met één man uit de vriendengroep van Pluijmert. De groep ging vervolgens verhaal halen, zo blijkt uit de beelden. Daarbij stak een man meteen in op de Dordtenaar. Pluijmert overleed ter plekke.

Niet naar de rechtbank

De verdachte is een 36-jarige Bredanaar. Of hij heeft bekend of niet lieten officier van justitie Lucienne den Braber en advocaat Cindy Pirone maandag niet weten. De man was maandag niet naar de rechtbank gekomen voor de inleidende zitting in zijn proces.

Hij is in de afgelopen weken uitgebreid onderzocht door gedragsdeskundigen. Ook moet hij nog nader worden gehoord. De man wordt officieel verdacht van doodslag op Pluijmert en een poging zware mishandeling op de man die hij sloeg tijdens de schermutseling.

Het politieonderzoek in de zaak is klaar. Het verhoor van de verdachte is het enige dat nog gebeuren moet.