YouTuber Sven (21) verrast ouderen thuis met een klein kerstpakketje

WERNHOUT - Het was het eerste waar hij aan dacht, toen YouTuber Sven Arnouts (21) de nieuwste coronamaatregelen hoorde. ,,Een lockdown. Wat erg voor de ouderen. Nu kunnen ze kerst niet met hun familie vieren.” Sven besloot in actie te komen.

Sven, die nu in Kaatsheuvel woont, maar eigenlijk Rijsbergenaar is, aarzelde niet. Hij pakte zijn telefoon en belde Marco van Goorbergh van de gelijknamige supermarkt Coöp in Wernhout. Samen besloten ze om onder vijftig ouderen in Wernhout en Zundert kleine kerstpakketjes uit te delen.

#Kleingebaar

En zo vond Sven zich deze week terug in de Coöp. Vulde vijftig tasjes met kerstkransjes en kerstkaarten. Propte die in zijn auto en belde, op de voet gevolgd door een bevriende cameraman, bij 49 ouderen aan. Uren was hij ermee zoet.

De ouderen reageerden verrast, blij: ,,En soms zelfs emotioneel.” Sven weet: ,,Het is een kleine actie, niet voor niets heb ik er de hashtag Klein Gebaar aan gehangen. Maar juist zo'n klein gebaar kan heel veel betekenen.”

Hartverscheurend

Hij vertelt over zijn eigen opa en oma in Dinteloord. ,,Omdat ik het risico niet wil lopen dat ik ze besmet, bezoek ik ze deze kerst niet.” Zo vergaat het meer ouderen, weet hij. Corona dwingt hen om alleen, zonder familie, deze kerst door te maken. Hij vindt het hartverscheurend.

Sven merkte aan de deuren van de ouderen bij wie hij aanbelde, hoe zij het gebaar waardeerden. Hoe fijn ze het vonden om te beseffen dat ze niet worden vergeten. Heel mooi, vond hij dat. ,,Ik hoop dat anderen mijn voorbeeld volgen, ook even stilstaan bij die ene oudere buurvrouw, buurman die een eenzame kerst tegemoet gaan. Al is maar met een kaartje in de bus, het is belangrijk ze te laten voelen dat er aan ze wordt gedacht.”

Glimlach

En zijn vijftigste kerstpakket? ,,Ja, die wilde ik symbolisch afgeven bij een huis waar extreem veel aandacht aan kerst was besteed. Ik zag er één in Wernhout, belde aan, maar er werd niet opengedaan. Later begreep ik dat het een winkel was.” Dus? ,,Ja, dat pakket is over. Maar via mijn YouTube-kanaal is dat te winnen.” En de winnaar? ,,Die kan het natuurlijk zelf houden, maar mooier is het als het aan een oudere wordt gegeven.” Zodat die deze kerst met een glimlach kan ingaan.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MipRsJckH7s