Young professionals wonen en werken op landgoed Luchtenburg: ‘Reeën lopen hier pal langs het huis’

Automobi­list rijdt tegen paaltjes en stilstaan­de fiets in Breda

11:49 BREDA - In de Sint Ignatiusstraat in Breda is donderdagochtend rond 10.00 uur een automobilist het trottoir opgereden en tegen enkele paaltjes aan gereden. Het voertuig raakte daarbij ook een stilstaande fiets. Zowel de fiets als de auto is flink beschadigd.