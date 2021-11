Yorick helpt werknemers die in scheiding liggen: 'Gek dat we mensen laten aanmodderen’

Bestuur­ders openen met boompje de opgeknapte Rucphense­weg

ZUNDERT/ RUCPHEN - Wanneer was het? Ergens in februari. Terwijl BAM begon met het groot onderhoud van de Rucphensweg, kroop wethouder Patrick Kok onder zijn bureau in het Zundertse Raadhuis. ,,Nu gaan we het krijgen", dacht hij.

8 november