Yonego verbindt panden Prinsenkade met brug

Breda schreef vorig jaar meeste boetes uit voor openbare dronken­schap, Tilburg op tweede plaats

13:05 Op straat schreeuwen, lallen of simpelweg niet meer op je benen kunnen staan: wie in het openbaar dronken is loopt het risico bekeurd te worden. In Breda werden vorig jaar de meeste ‘bralboetes’ uitgeschreven in heel Brabant: 123 dronkenlappen werden in die gemeente op de bon geslingerd. Gemeente Tilburg staat met 112 boetes op de tweede plaats en Oss op de derde met 102 boetes. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).