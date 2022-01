Yoga als uiting van onbegrip in de doorstroomlocatie van het Vincent van GoghHuis

Lange Stallen in Breda gaan eindelijk op de schop: ‘Monument is er echt aan toe’

BREDA - De verbouwing van de Lange Stallen in de Keizerstraat in Breda gaat nog dit voorjaar van start. Corporatie WonenBreburg trekt 10,5 miljoen euro uit voor de metamorfose. In totaal komen er 84 woningen in het karakteristieke pand. Dat zijn er 24 meer dan nu nog het geval is.

