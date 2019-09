Yenthes Singelloop: ‘Dankbaar dat ik na mijn knieoperatie weer kan hardlopen’

Generaal Maczek Memorial opent half jaar later dan gepland

17:05 BREDA - De opening van het Generaal Maczek Memorial aan de Ettensebaan is gepland op 31 maart 2020, de geboortedag van Maczek. Het streven was om te openen in oktober 2019, bij de viering van 75 jaar bevrijding van Breda. Maar die planning bleek niet haalbaar.