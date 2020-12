Yara is op tijd terug uit Zuid-Afrika om haar oma (90) na twee jaar weer te zien met de kerst

Go Sharing haalt scooters deels naar binnen rond Nieuwjaar: ‘Willen politie geen extra werk bezorgen’

16:15 BREDA/OOSTERHOUT - Rond de jaarwisseling zijn er minder leenscooters beschikbaar in Breda en Oosterhout. Verhuurder Check stelt een beperking in voor sommige wijken en Go Sharing houdt de halve vloot binnen.