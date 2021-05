XL-priklocatie om de hoek, maar waarom kan ik alleen ver weg terecht?

Een Bredase, geboren in 1966, is blij dat ze eindelijk aan de beurt is voor een vaccinatie. Ze logt afgelopen zaterdag online in met haar DigiD, vult haar postcode in en krijgt vervolgens drie mogelijkheden: ze kan naar Boxmeer, Groot-Ammers of Gorinchem. Maar waarom kan ik niet terecht in evenementenhal Breepark, in mijn eigen stad, de plek die als XL-vaccinatielocatie is ingericht?



Breepark zit inderdaad de komende tijd zo goed als vol. In principe tot 9 juni, zegt Linda Vlamings van GGD West-Brabant. En dat geldt ook voor de prikplekken in Almkerk, Amphia Langendijk (Breda) en Roosendaal. In Bergen op Zoom en Bosschenhoofd is nog wel plaats.