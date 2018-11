Wuivende palmen en swingende dansers in het NAC-stadion

Het is niet moeilijk om in de vakantiestemming te komen tijdens de vakantiebeurs in het Rat Verlegh Stadion. Er zijn swingende Braziliaanse carnavalsdansers, een kek tropisch bandje en veel adviseurs met glimmende vakantiebrochures in de hand. Ook Anthony Leyfeldt heeft een kleine berg folders voor hem liggen op de tafel. Als sales executive is het zijn taak om Taiwan in het algemeen en China Airlines in het bijzonder te promoten. Leyfeldt legt uit dat dit best nog een moeilijke klus is vanwege de onbekendheid van het land. ,,Heel veel mensen kennen 'Made in Taiwan', maar veel verder komt het niet."