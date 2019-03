Wraak in villa Wernhout na wietdiefstal: man (46) in bijzijn van vriendin bewerkt met strijkijzer en boormachine

Video Op kostschool in West-Bra­bant: voor de een de hemel, voor de ander de hel

10:45 Op kostschool zitten. Voor de een was het de hemel, voor de ander de hel. Brabant telde vijftig jaar geleden zo'n honderd kostscholen, waarvan ongeveer dertig in West-Brabant. Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch ging op zoek naar deze plekken en licht ze uit op een speciale website. Dat levert honderden reacties op.