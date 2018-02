Woz-waarden in Bredase wijk Belcrum tot 30 procent hoger

BREDA - De WOZ-beschikking voor Bredase huizenbezitters valt weer op de deurmat en wat blijkt: prijsstijgingen van een woning zijn het grootst in de wijk Belcrum, 20 procent of meer is geen uitzondering. Op zich niet zo verrassend, de wijk staat al jaren in de top van meest aantrekkelijke buurten van het land.

Met de peildatum van 1 januari 2017 is breed in de stad een waardevermeerdering van onroerend goed te zien, zover bekend gaat het om zeven tot 7,5 procent ten opzichte van 1 januari 2016. Een steekproef via het Waardeloket van de Rijksoverheid laat vooral uitschieters zien in Belcrum. Deze vooroorlogse wijk werd vier jaar geleden al door de NVM in de top tien van meest gewilde en populaire wijken gezet: 'Zeer in opkomst' en 'Opvallend door de krappe woningmarkt'. Die situatie wordt gestand gedaan, zo blijkt uit recente WOZ-beschikkingen (Wet waardering onroerend goed).

Quote Mensen moeten nu kritisch zijn, zeker ook in de Belcrum. Als daar volgend jaar nog een schep bovenop komt, kan dat behoorlijk aantikken in de ozb Robert Poell, voorzitter NVM-kring Breda

Een paar voorbeelden: de waardebepaling van een pand in de Kalkoenstraat gaat van 200.000 euro (2016) naar 244.000 euro (2017, 22 procent), een pand in de Fazantstraat gaat van 265.000 euro (2016) naar 345.000 euro (2017, 30 procent), terwijl in de Speelhuislaan een woning van 255.000 (2016) naar 313.000 euro (2017, 22,7 procent) gaat. Ook een wijk als oud-Boeimeer, tegen het centrum aan, laat flinke waardevermeerderingen zien van 15 procent of soms meer.

Belasting

Makelaar Robbert Poell, kringvoorzitter NVM-Breda, waarschuwt en wijst op de mogelijkheid van bezwaar: ,,Kijk goed naar de referenties, de panden waarmee vergeleken wordt. De beschikking is met grove pen beschreven. Volgend jaar rond deze tijd zul je met de peildatum van 1 januari 2018 nog meer prijsstijgingen zien. Mensen moeten nu kritisch zijn, zeker ook in de Belcrum. Als daar volgend jaar nog een schep bovenop komt, kan dat behoorlijk aantikken in de onroerendezaakbelasting, de ozb.''

Poell wijst ook op een woning uit erfenis: ,,Als de WOZ-waarde fors stijgt, gaat daar ook de belasting overheen.'' Landschapsarchitect Martien Kuipers woont in de Belcrum: ,,Een prijsstijging kan meer belasting betekenen. Je ziet in deze wijk al economische vluchtelingen, mensen die verhuizen, omdat ze veel voor hun woning krijgen. Maar er zijn meer plekken in Breda waar je dat ziet.''

Belastingen blijven gelijk

Volgens Pieter Ahsman van Van der Sande Makelaars, die kwartaalcijfers levert van de Bredase huizenmarkt, is de gemiddelde stijging van de WOZ-waarde een weerspiegeling van wat al bekend was: ,,Dat de huizenprijzen stijgen in Breda, dat weet iedereen. Dat geldt vooral voor de vooroorlogse wijken, zoals Belcrum, die zijn in trek.''

De coalitie in Breda heeft in 2015 afgesproken dat de lokale lastendruk tot einde regeerperiode in maart 2018 gelijk blijft. Voorheen werd ieder jaar opnieuw de hoogte bepaald van de ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Deze coalitie heeft die vastgesteld voor de periode van drie jaar. Ook als de WOZ-waarde van een woning stijgt, blijft de lastendruk in euro's gelijk, omdat dan het ozb-percentage verlaagd wordt. Het gaat daarbij wel om de gemiddelde waardestijging.

Op individuele basis kunnen afwijkingen ontstaan, bijvoorbeeld als bij iemand de waarde van woning sterker is gestegen dan het gemiddelde. Of een nieuwe coalitie straks deze afspraak overneemt, moet blijken.

Oproep

