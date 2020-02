Worstenbroodjes horen bij carnaval: vijfdaagse pop-up worstenbroodwinkel is geopend in Breda

videoBREDA - Een Brabants, saté- of toch liever vegetarisch worstenbroodje? Bij Pol’s pop-up worstenbroodwinkel zijn tijdens carnaval worstenbroodjes te koop. De winkel aan de Haagsemarkt in Breda verkoopt de broodjes in maar liefst negen verschillende soorten. Op donderdagmiddag 20 februari opende Prins Arie d’n Eerste de winkel.

,,Het is echt super gaaf om hier een worstenbroodwinkel te hebben. Hier in Breda, wat willen we nog meer met carnaval”, aldus Prins Arie d’n Eerste. Het is aan hem de eer om de winkel te openen. Na het doorknippen van het lintje mag hij als eerste de worstenbroodjes proeven.

Over de vraag welke hij het lekkerst vindt, hoeft hij niet lang na te denken. ,,Shoarma is mijn favoriet. ,,Het is echt een worstenbroodje voor na het stappen,” lacht de Prins carnaval van ‘t Kielegat.

Het is druk aan de Haagsemarkt. Waar in de zomer het ijs over de toonbank vliegt, is nu plaats gemaakt voor het vers gebakken worstenbrood. ,,Worstenbroodjes horen bij carnaval”, vertelt Paul van den Bogaert, eigenaar van bakkerij Pol van den Bogaert. Hij is samen met zijn vrouw Talita op het idee gekomen om de pop-up winkel te openen.

Shoarma

De meeste smaken van de broodjes heeft hij zelf in samenwerking met een slager bedacht. ,,Sommige broodjes bestonden al, maar ik heb gekeken wat nou echt bij carnaval hoort. Een pikantbroodje, een shoarmaworstenbroodje, een Royke (het worstenbroodje met katenspek gemaakt door Roy Donders) of een Brabants worstenbroodje. De keuze is ruim.Ook het Princenhaags carnavalsbroodje: de Aogse Troela ligt in de vitrine. Voor de zoetekauw is er een broodje met room. ,,Daarnaast kan ook een vegetarisch broodje niet meer ontbreken in het assortiment”, zegt Van den Bogaert.

Wel was het vegetarische broodje volgens de bakker het moeilijkste om te maken. ,,We hebben gekozen voor vegetarisch gehakt. Gehakt van vlees gaart heel anders dan vegetarisch. Ik moest een manier bedenken waardoor het broodje niet te droog werd. Maar met wat extra boter en kruiden is dat goed gekomen”, aldus Van den Bogaert.

Tommeke speciaal

Voor zanger Tommy Lips, de bekende carnavalszanger in Breda en omstreken, heeft de worstenbroodwinkel dit jaar ook een speciale variant gemaakt. Hij mag de ‘Tommeke speciaal’ op zijn naam zetten. ,,Ik ben volgens mij op Roy Donders na de enige met een eigen worstenbroodje”, vertelt de zanger met een grote glimlach op zijn gezicht. ,,Het is een hartig broodje met een smaak van een frikandel speciaal. De vulling bestaat uit een sterk gekruid gehakt met een uitje. Over het broodje heen druipt nog lekker sausje.”

Van de bakker zelf is de Tommeke Speciaal zijn favoriet. ,,Dat is zo super. Het maakt hem speciaal door degene waarnaar hij vernoemd is. Het uitje, de kruiden alles wat eromheen zit is echt superlekker.”

De worstenbroodwinkel is tot en met dinsdag 25 februari geopend aan de Haagsemarkt 30 in Breda.