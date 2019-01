Wordt Tiësto de Mick Jagger van de dance?

Unaniem besluit raad Zundert: Supermarkt Wernhout komt er

0:10 WERNHOUT/ZUNDERT - De supermarkt in Wernhout komt er. Dinsdagavond stemde de gemeenteraad van Zundert unaniem voor het plan. Enkele moties en amendementen, vooral over de parkeersituatie, kregen onvoldoende steun in de raad. Wel uitten de meeste fracties hun zorgen over die parkeersituatie en de verkeersveiligheid rond de nieuwe winkel in het algemeen.