Wordt dit de laatste Prinsenbeekse kermis?

Kaartje Politie in meeste gevallen niet op tijd bij spoedgeval in Brabant; Baarle-Nassau scoort het slechtst

16:25 De politie weet dit jaar in Baarle-Nassau slechts in een derde van de spoedgevallen op tijd ter plaatse te zijn. Dat is nog minder dan vorig jaar. Toen waren ze 46,4 procent van de tijd in een kwartier op de gemelde plek, blijkt uit cijfers van de organisatie zelf.