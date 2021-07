Wordt de Bredase ambtenaar over de kling gejaagd? ‘Het lijkt op wat er met de GGD gebeurde’

Kleine brand zorgt voor dicht Holland Casino in Breda, gasten zoeken geluk in Eindhoven

29 juni BREDA - Door een kleine brand in de nacht van maandag op dinsdag is het Holland Casino in Breda gesloten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar door schade aan het noodstroomaggregaat is het niet veilig het casino te openen. Gasten van het casino in Breda zijn dinsdag uitgenodigd in het casino in Eindhoven.