Wordt de Brabander geweerd buiten de provincie? Niet als je hem nodig hebt

Nee, Brabanders worden niet in de ban gedaan. Zegt woordvoerder Maarten Hagg van Randstad Nederland. ,,Dat zou discriminatie zijn. Maar we vragen onze Brabantse medewerkers wel hun gezond verstand te gebruiken. Dus waar mogelijk werken ze thuis. In de productie kan dat vaak niet. Maar als je daadwerkelijk ziek bent, meld je dat.”