Wordt Breda de breihoofdstad van de wereld tijdens de Vuelta?

BREDA - Als op zondag 16 augustus wielerronde Vuelta 2020 Breda aandoet, zoemen de camera's en staat Breda even in het middelpunt van de sportbelangstelling. Aan de muren van het Spanjaardsgat zullen dan drie enorme, rode shirts hangen. En nog zeven andersoortige doeken. Gebreid en opgebouwd uit kleine lapjes.

Op de helft van het sportveld van de KMA zal een enorm wielershirt komen te liggen, van 20 bij 30 meter. Eveneens gebreid en opgebouwd uit kleine lapjes. Een project van kunstenaar Maurice Spapens. Van mensen, voor mensen, door mensen. Onder de noemer 'Fifty Shades of Red Make Everybody Glad'.

Spapens heeft een aanstekelijk enthousiasme. Met een glimlach van oor tot oor ontvouwt hij zijn plannen voor ieder die het horen wil. Breien is zijn passie, want breien is een oervorm. ,,Het ontroert me als ik een vrouw met alzheimer zie die behendig een stukje breit.”

Flink karwei

Hij gaat langs locaties om met de mensen te breien. Voor dit project langs Park Zuiderhout (iedere maandag), De Nieuwe Meidoorn (iedere dinsdag), Tientjes (iedere woensdag), Foodguerilla (iedere vrijdag) en Ruilwinkel Trèsor (iedere zaterdag). En het Stedelijk Museum (iedere donderdag). De opdracht: brei een roodkleurig lapje van 21 bij 30 centimeter. Deze worden straks door hem aan elkaar genaaid. Het Stedelijk Museum is ook de inleverplek voor de thuiswerkers.

,,De KMA is een gesloten bastion in het centrum van Breda. Zij omarmden het voorstel. Ze willen hun dank op die wijze uitspreken voor de stad tijdens het evenement", legt Spapens uit. De breiwerken zullen gedurende de volledige Vuelta, dus drie weken, te bezichtigen zijn. Het is nog een flink karwei; het shirt op het sportveld alleen al bestaat uit zo'n 10.000 lapjes, maar met hulp van de Bredanaars moet het lukken. En met hulp van de wereld, want: ,,Wat zou het gaaf zijn als we van elk land van de wereld een lapje krijgen. Dan wordt Breda de breihoofdstad van de wereld", glimlacht Spapens.

Guinness Book of Records

In de breisels is ruimte voor sponsoren. Voor allerhanden uitingen. De aan dit project deelnemende instanties worden erin verwerkt. ,,En boven de poort van het Spanjaardsgat ga ik iets doen met de 75-jarige bevrijding, een dankjewel aan de Polen en iets met Las Lanzas.”