Volledig scherm Bewoners buitengebied Hazeldonk zien steeds meer rumoer op zich afkomen Het huis van Rene Braspenning is ingesloten door windmolens en industrie en dit gaat zich nog veel meer uitbreiden. foto: Else Loof / Pix4Profs

Volledig scherm foto: Else Loof / Pix4Profs Groene weiden op het zand, houtwallen, lichtglooiende akkers en hier en daar een boerderij. Hazeldonk en Oekel zijn van die typisch Brabantse buitengebieden. Op een afstandje ziet het er ook rustig uit, in dat landelijke hoekje tussen Rijsbergen en de grens met België. Maar aan die rust komt een einde.



René en Francien Braspenning en Wil de Wijs hebben het allemaal zien gebeuren: de komst van de A16, daarna het bedrijventerrein, dan de HSL, die weer werd gevolgd door het knooppunt Galder. Daar komt straks ook nog het logistieke complex Treeport bij en als klap op de vuurpijl enkele windmolens met een tiphoogte van 210 meter. En dat windmolenplan, dat is de druppel die de emmer doet overlopen bij Braspenning en De Wijs: ,,Worden wij het Groningen van Brabant? De maat is vol.’’

Braspenning woont in het ouderlijk huis van zijn vrouw Francien Zo’n 27 jaar geleden is het echtpaar uit Langeweg naar Hazeldonk verhuisd. Naar de woning die ooit nog was gebouwd door de vader van Francien, die ook de heide in de directe omgeving heeft ontgonnen. ,,Ik moest en zou daar gaan wonen’’, vertelt Braspenning. ,,Niks lekkerder dan rustig op de buiten was het plan.’’

Intussen is het Rijsbergse echtpaar behoorlijk van een koude kermis thuis gekomen: ,,Misschien hadden we beter in de stad kunnen gaan wonen.’’ Wat Braspenning en De Wijs het meest tegen de borst stoot is dat ze het gevoel hebben dat alle ontwikkelingen plaatsvinden zonder dat ze er ook maar een woord over te zeggen hebben.

Dat er diverse windmolens en een industrieterrein tot pal op de Belgische grens verrijzen kunnen ze nog billijken: dat is buitenland. ,,Maar al die projecten die aan de Nederlandse kant op ons afkomen worden ons stuk voor stuk opgedrongen. Herindelingen, stukken grond die we kwijtraken zonder iets voor terug te krijgen… Elke keer als er weer iets is besloten, dan moeten we dat in de krant lezen.’’

Braspenning en De Wijs zijn de hoop verloren als het gaat over de officiële bezwaren die ze maken. De Wijs: ,,Dan krijg je uiteindelijk een briefje dat al je bezwaren ongegrond zijn verklaard. Dan heb je nog geluk. Soms horen we helemaal niets meer.’’

Ook vreemd: het huis van de familie Braspenning is onvindbaar op een kaart waarop te zien is waar eventueel windmolens geplaatst zouden kunnen worden: ,,Ja, zo is het lekker plannen maken.’’

Wat de twee Rijsbergenaren steekt is dat er volgens hen met twee maten wordt gemeten. Braspenning: ,,Jaren geleden wilden we op ons huis een dakkapel laten plaatsen. Dat mocht niet want dat paste niet bij het huis en was ‘landschapsvervuiling’. En al die bedrijven en de windmolens mogen wél? Is dat dan géén landschapsvervuiling?’’

Als burger sta je altijd met 1-0 achter, constateert De Wijs. Het is hem opgevallen dat de provincie bij het maken van de laatste windmolenplannen heel voorzichtig is omgegaan met de lokale vleermuizenpopulatie. ,,Daar wordt wel rekening mee gehouden, maar met de mensen die hier wonen niet’’, moppert De Wijs. ,,Worden wij het Groningen van Brabant? Komen ze er bij de gemeente en de provincie over tien of twintig jaar achter dat het misschien toch niet zo’n goed idee was om het buitengebied van Hazeldonk helemaal vol te bouwen? Maar ja, dit is een vergeten hoek, hè.’’

Braspenning heeft wel eens nagedacht over verhuizen. ,,Ik zei: koop me maar uit. Maar dat gebeurt niet. Wat moet ik dan doen? Waar vind ik zoiets als wat ik nu heb, maar zonder al dat rumoer? Trouwens, wie wil dit huis kopen? Het wordt steeds minder waard. Misschien moet ik premier Rutte maar eens een brief sturen.’’

Onrust Hazeldonk: 'We delen de zorgen'

Volledig scherm Piet Utens, wethouder van de gemeente Zundert. Het klopt, laat de Zundertse wethouder Piet Utens weten: de families Braspenning en De Wijs wonen in een gebied waar de ontwikkelingen zich opstapelen. Dat kan als een belasting worden ervaren. De wethouder ‘deelt dan ook hun zorgen’. ,,De gemeente Zundert blijft er op toezien dat er rekening wordt gehouden met de belangen van alle omwonenden’’, aldus Utens.

Maar ja, er zijn ook afspraken gemaakt met het Rijk en de provincie en dat betekent dat de komst van de windmolens eigenlijk onvermijdelijk is. Maar dan wel met het ‘uitgangspunt dat windmolens altijd een bijdrage leveren aan de lokale samenleving en de inwoners van de gemeente’.

Utens wijst er overigens op dat Gedeputeerde Staten nog niet definitief hebben besloten waar de turbines komen te staan. Dat betekent dat er pas in de loop van juni bezwaar gemaakt kan worden. Tot die tijd is het volgens de wethouder mogelijk om ‘verhelderende vragen te stellen’. Maar een officiële status hebben die niet.

Volledig scherm Gedeputeerde Erik van Merrienboer © WimRoefs Loosbroek 0653798923 Provinciebestuurder Erik van Merrienboer wijst er op dat er uitputtend aan overleg en inspraak is gedaan. ,,Er is gestreefd naar een zo groot mogelijk draagvlak’’, aldus de gedeputeerde.

,,Dat neemt natuurlijk níet weg dat niet iedereen gelukkig zal zijn met dit plan’’, constateert Van Merrienboer. ,,Begrijpelijk, want windmolens, zeker van deze hoogte, hebben een grote impact op het landschap. Hoewel we blij zijn dat van de ruim 10.000 woningen in het plangebied, de windmolens bij slechts 97 woningen hoorbaar zullen zijn: voor de eigenaren van deze woningen is dit geen prettig nieuws. Daarom wordt dan ook de lokale participatie geregeld: de inwoners die meer hinder hebben, krijgen meer voordelen van de opbrengst van windmolens.’’