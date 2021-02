Wopke Hoekstra ziet nieuwe carrière voor BaronieTV-duo in Den Haag wel zitten

Run op schaatsen en sleeën: ‘We leveren aan huis, maar ik durf nu niet te garanderen wanneer’

5 februari De zon schijnt, buiten is het 8 graden boven 0 en bij schaatssportzaak Azzuri in Breda regent het telefoontjes. ,,Of we nog schaatsen hebben? Het is echt een gekkenhuis, als het nodig is gaan we van 8 tot 8 werken”, zegt Marco van der Hulst.