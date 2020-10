Woonlasten Baarle-Nassau met bijna 10 procent omhoog

BAARLE-NASSAU - Meerpersoonshuishoudens met een eigen woning in Baarle-Nassau gaan gemiddeld liefst 9,8 procent meer betalen aan woonlasten. Toch presenteerden burgemeester en wethouder de begroting voor 2021 ‘blij en met trots’.

,,We doen het heel goed. We hebben mooie ambities, bij ons klinkt toch een ander geluid dan in andere gemeenten”, aldus burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf.

Met gemiddeld zo’n 730 euro per jaar voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting – 65 euro meer dan in 2020 – behoort Baarle-Nassau nog steeds tot de goedkopere gemeenten van ons land, stelt Hans van Tilborg (BAARLE!), wethouder van onder meer financiën: ,,We zitten ruimschoots onder het landelijke en provinciale gemiddelde.”

Afvalkosten

Met name de afvalkosten schieten omhoog, met liefst 23 procent. Van Tilborg: ,,Dat komt door de extra kosten die inzameling met zich meebrengt plus het feit dat papier en andere recyclebare stoffen veel minder opbrengen dan voorheen.”

Door de lastenverzwaring en bezuinigingen op gebied van onder meer toerisme, buurtsportcoaches, onderwijsachterstandsbeleid, peuterspeelzalen en taalcoördinatoren is het college erin geslaagd een sluitende begroting te presenteren. Nog wel. Voor de komende jaren kleuren de cijfers rood, met name in 2023 (min 263.000 euro) en 2024 (min 179.000 euro). ,,Dat wordt nog een hele uitdaging”, beseft Van Tilborg.

Ambities

Alle Nederlandse gemeenten klagen steen en been als gevolg van de oplopende tekorten in het sociaal domein en achterblijvende compensatie door de Rijksoverheid, zegt het college. Daarnaast kosten de ambities van Baarle-Nassau veel geld. Zoals onder meer de herinrichting van het centrum, verbetering van voormalige provinciale wegen, sportaccommodaties, woningbouw in Baarle-Nassau en Ulicoten en het nieuwe Cultureel Centrum dat in samenwerking met Baarle-Hertog tot stand moet komen.

Sportaccommodatiebeleid

Wethouder Nico Sommen (Keerpunt ’98) belooft voor de komende periode onder meer ook nog een sportaccommodatiebeleid, het opstellen van een transitievisie, een economische visie en extra aandacht voor het sociaal domein onder het motto ‘beter voorkomen dan genezen’.