Woningen, winkels en horeca in oude Bredase postkantoor

BREDA - Het oude postkantoor aan de Oude Vest in Breda wordt herontwikkeld tot een groot appartementencomplex, waar ook ruimte is voor winkels, horeca en kantoren. De Zundertse projectontwikkelaar Maas-Jacobs wordt de nieuwe eigenaar. Dat bevestigen zowel Maas-Jacobs als corporatie WonenBreburg (de verkopende partij).

Er is wel nog een voorbehoud omdat Maas-Jacobs alleen kan bouwen als het bestemmingsplan gewijzigd wordt. Omdat tijdens het verkoopproces overlegd is met de gemeente, lijkt dat geen onoverkomelijke kwestie.

Mols Parking

WonenBreburg kocht het postkantoor/KPN-gebouw in 2005. De woningcorporatie wilde inspelen op de plannen om op de achterliggende Mols-parking een woon- en winkelcomplex te realiseren. Dat project is echter nooit van de grond gekomen. Het gebouw was de afgelopen tien jaar vooral een pleisterplek voor bedrijfjes die er tijdelijk ruimtes huurden. Sinds 2018 staat het pand leeg, omdat WonenBreburg toen de tender startte voor de verkoop. Uit circa tien partijen is Maas-Jacobs nu als koper naar voren gekomen.

Honderd woningen

Het gebouw krijgt volgens het voorlopige plan ongeveer honderd huur-en koopwoningen. Daarvan vallen er 22 in de categorie sociale huur. Volgens een WonenBreburg-woordvoerder gaat de corporatie die woningen straks zelf verhuren.

De andere woningen worden een mix van middeldure en duurdere woningen, zegt Kris Maas van Maas-Jacobs. "De woningen zullen ook qua uitstraling divers zijn, want een deel komt in de bestaande monumentale bouw. Een andere deel wordt nieuwbouw omdat we ook stukken van het gebouw willen slopen.” Op de verdiepingen komt een beperkt aantal kantoren. Voor de bewoners komt onder het gebouw een parkeerkelder

Nieuwe winkelstraat

Op de begane grond komt een ‘commerciële plint’ met horeca en winkels, die aansluit bij de huidige verbouwing van de naastgelegen Houtmarktpassage. Ook die is (deels) in handen van Maas-Jacobs. De Houtmarkt-winkels aan de Kerkstraat (het straatje van de Oude Vest naar de Mols-parking) krijgen daar ingangen en etalages. “In het postkantoor willen we ook winkels aan de Kerkstraat, zodat dat een echte winkelstraat wordt,” zegt Maas.

Deel slopen

Het postkantoorgebouw is een carré met een binnenplaats. De zijden aan de Oude Vest en Keizerstraat blijven grotendeels intact, terwijl de zijden van de Akkerstraat en Kerkstraat deels gesloopt worden. Architectenbureau Bedaux de Brouwer werkt aan het ontwerp. Dat bureau tekende ook voor onder meer de Maas-Jacobs-projecten ‘t Sas en de Gasthuyspoort.

De herontwikkeling start waarschijnlijk pas over twee tot drie jaar omdat er nog de nodige procedures gevolgd moeten worden.

Oude Vest