Woningen op terrein van vroegere azc in Rijsbergen

Avondje stappen in Breda eindigt voor Lars (20) op operatieta­fel: 'Die schoften stonden hem op te wachten’

17:19 BREDA - Een avondje stappen in Breda is voor de 20-jarige Lars zaterdagnacht uitgelopen op een deceptie. Na een vechtpartij werd de jongeman met een ernstige kaakfractuur naar het ziekenhuis gebracht. Hij kan zich weinig herinneren van wat hem is overkomen, maar volgens getuigen is hij door een groepje agressievelingen in elkaar geslagen. De politie onderzoekt de zaak en heeft bewakingsbeelden opgevraagd.