Woningen op KvK-locatie in Breda nog dit jaar in de verkoop

BREDA - Projectontwikkelaar Nieuw Tij hoopt in het vierde kwartaal van dit jaar met de verkoop te starten van nieuwbouwwoningen aan de Mozartlaan in Breda, op de locatie waar nu nog het Kamer van Koophandel-gebouw staat. Het gaat om negentien luxe appartementen en vier villa's.

"We hebben met de gemeente overeenstemming over de herontwikkeling op die locatie en we zijn nu naar de bestemmingsplanwijziging toe aan het werken. Die willen we in het vierde kwartaal indienen en dan kunnen we ook met de verkoop van de woningen starten," aldus Ody van den Broek van Nieuw Tij uit Breda.

Nieuw Tij is vorig jaar ontstaan toen Pakhuys Vastgoed en Vers! Vastgoed de krachten bundelden. De ontwikkelaar heeft ook de voormalige kazerne van de Koninklijke Marechaussee aan de Doctor Batenburglaan aangekocht om daar woningen te realiseren.

Milieu

Om op de plek van het KvK-gebouw woningen te kunnen bouwen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. In dat kader is er nu een onderzoek afgerond naar eventuele nadelige gevolgen voor het milieu. Die blijken er niet te zijn, waardoor een volgende stap in de procedure kan worden genomen.

Wanneer met de bouw begonnen kan worden, is mede afhankelijk van eventuele bezwaren die worden ingediend. "We hebben vorig jaar een infoavond gehad met omwonenden en we blijven in gesprek met de buurt. Als het allemaal een beetje vlot verloopt, hopen we in de tweede helft van 2019 met de bouw te kunnen beginnen en dan zou eind 2020 de oplevering plaats kunnen vinden," aldus Van den Broek.

Penthouse

Het complex dat Nieuw Tij wil bouwen, bestaat uit 19 appartementen, verdeeld over drie volwaardige bouwlagen en een terugliggende vierde bouwlaag in de vorm van een penthouse. Het gebouw krijgt een half verdiepte parkeerkelder. Daarbij worden er vier villa's gerealiseerd. De villa's worden uitgevoerd in twee lagen en krijgen een plat dak.