Woningen in plan De Driesche Weide medio dit jaar in de verkoop

HPO voert samen met Van Wijnen Projectontwikkeling de regie over het plan, dat eerder de naam ‘Eikberg’ droeg. Er komen 34 woningen in wijkje in het zuiden van Bavel, dat begrensd wordt door de Gilzeweg, Eikbergse Akker, Brigidastraat en Kalverwei.

Verschillende prijsklassen

Donderdagavond is er van 18.00 tot 20.00 uur voor alle geïnteresseerden een bijeenkomst over het project in Dorpshuis ’t Klooster aan het Jack van Gilsplein 1 in Bavel. Het is geen verkoopbijeenkomst, zegt Havermans. “We willen mensen vooral informeren over de stand van zaken.” Ook de gemeente is aanwezig.