Woningbrand geblust in Terheijden, drie brandweervoertuigen ter plaatse

Jongen gewond na ontplof­fing zwaar vuurwerk in Tuinzigt, rustige oudjaars­avond in Hoge Vucht

1 januari BREDA - Een jongen is oudejaarsavond gewond geraakt op het plein aan de Meidoornstraat in de wijk Tuinzigt. Rond 19.30 uur was daar een ontploffing, mogelijk van zwaar shellvuurwerk. Het slachtoffer zou naar het ziekenhuis zijn vervoerd. Hoe hij eraan toe is, is nog onbekend.