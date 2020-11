Woningbouw op Incom-terrein: oog voor het verleden

Lege vluchten naar Zuid-Afri­ka, afkickkli­niek in Breda failliet

12 november BREDA – Dat het soms goedkoper is om mensen in Zuid-Afrika te laten afkicken in plaats van in Nederland, dat realiseerde Ernst Butterman zich ook niet. Nu wel, want het is tevens de reden waarom verslavingskliniek Choices in Breda failliet is.