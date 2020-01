Woningaanbod Breda nog nooit zo laag als op dit moment

BREDA - Woningzoekers in Breda kunnen begin 2020 kiezen uit slechts 480 woningen. Nooit eerder was het aantal te koop staande huizen in de gemeente zo laag als nu. Van deze aangeboden woningen is bovendien een groot deel niet bereikbaar voor de meeste mensen, want bijna de helft kost meer dan een half miljoen euro.

Dat valt op te maken uit de donderdag verschenen kwartaalrapportage ‘Sprekende Cijfers’ over de woningmakrt in Breda. Het rapport is opgesteld door het Bredase makelaarskantoor Van der Sande en netwerkorganisatie Dynamis.

Zeer beperkt

In de laatste drie maanden van 2019 is het aanbod in Breda met maar liefst tweehonderd woningen afgenomen, waardoor het aantal keuzemogelijkheden voor woningzoekers zeer beperkt is geworden. Van de aangeboden woningen heeft minder dan één op de drie een vraagprijs onder de 350.000 euro. Veel woningzoekers kunnen dit niet financieren, waardoor het merendeel van het aanbod voor hen niet bereikbaar is.

Gemiddeld 344.000 euro

Bredase huizen zijn in 2019 10 procent duurder geworden. De gemeente hoort hierdoor bij de sterkste stijgers onder de grote steden in Nederland. De gemiddelde stijging in ons land bedroeg vorig jaar 7 procent. Kopers betalen inmiddels gemiddeld 343.000 euro voor hun woning. In vergelijking met twee jaar geleden gaat het om een stijging van 60.000 euro. Belangrijke aanjager van deze prijsstijging is de grote vraag naar koopwoningen. “Momenteel concurreren op Funda ruim 12.500 zoekers om de schaarse woningen in Breda", stellen Dynamis en Van der Sande vast.

Aanbod ook landelijk fors afgenomen

Breda volgt de landelijke trend waarbij het woningaanbod in het laatste kwartaal van 2019 fors is afgenomen. Op dit moment staan in Nederland ongeveer 60.000 woningen te koop. Dat zijn er 10.000 minder dan drie maanden geleden.