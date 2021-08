Woning in Breda 18 procent duurder in een jaar tijd, vooral nieuwbouw op de markt

Dat blijkt uit tweede kwartaalcijfers 2021 van Van der Sande Makelaars. Opmerkelijk is dat het aanbod van woningen in Breda in twee jaar niet zo hoog is geweest als begin juli. Dat is een direct gevolg van de vloed aan bouwvergunningen die vanaf april vorig jaar zijn uitgegeven. De bouw van deze woningen is klaar of wordt binnen afzienbare tijd afgerond. Per 1 juli stonden 597 woningen te koop. Dat zijn er 297 meer dan drie maanden daarvoor.