Daarmee volgt de Raad een eerdere uitspraak van de rechtbank. Die gaf de gemeente Breda gelijk in haar opvatting dat het wonen in deze verbouwde garage onrechtmatig is.

Dwangsom

Het stadsbestuur maakte met een dwangsom van 10.000 euro een einde aan de bewoning. In de hoger beroepszaak bij de Raad van State probeerde de zoon van de eigenaresse zes weken geleden de rechter ervan te overtuigen dat de inmiddels betaalde dwangsom van tafel zou worden gehaald en dat er toestemming zou komen voor bewoning. Hij betoogde dat het bijgebouw in 1993 al is verbouwd tot woning en dat dat destijds in overleg met de gemeente is gegaan.

Toestemming

De gemeente Breda heeft daar niets van in de archieven kunnen vinden. Een vergunning voor verbouwen is nooit verleend.

Volgens de gemeente zou het kunnen dat in het verleden toestemming is gegeven voor wat tegenwoordig een mantelzorgwoning heet. “Maar dat is altijd maar voor een tijdje”, betoogde een woordvoerder van de gemeente tijdens de zitting.

Overgangsrecht