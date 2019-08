‘Wonderlijk hoe Anne nog steeds invloed heeft’

Ergens in de bossen bij Baarle-Nassau ligt Annatopia: een plek waar kunstenaars samenkomen om inspiratie op te doen of zich juist even terug te trekken. Dat was ook precies de bedoeling van deze plek toen Anne Pillen in 2006 hier neerstreek. Hier, in deze boshut, had dichter en oud-verzetsstrijder Sonja Prins vele jaren gewoond. ,,Anne zocht een plek om haar veelzijdigheid als multidisciplinair kunstenaar in alle rust te ontwikkelen’', zegt haar echtgenoot Eric van Vliet. ,,Kunst moest een boodschap hebben, een verbinding vormen met het alledaagse leven.’'