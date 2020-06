Wolkbreuk in Chaam: ‘Er was geen houden meer aan, het stroomde zo naar binnen’

De wolkbreuk van dinsdagavond heeft fors huisgehouden in enkele straten in Chaam. De wateroverlast in vooral Hoefakker en Wolfsdonk is groot. “We zaten rond half acht televisie te kijken toen het opeens keihard begon te regenen", vertelt Jacques Baeten. “Het bleef maar regenen en ik zag dat het water niet meer wegliep en het steeds hoger kwam.” Hij en zijn vrouw Fransje hebben nog geprobeerd om met dekens en doeken het water tegen te houden. “Maar er was geen houden meer aan, het stroomde zo naar binnen.”