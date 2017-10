Wok-bakfiets kan voorlopig blijven staan

Donderdag kwam naar buiten dat Mazanek van de gemeente een aanzegging had gehad dat hij zou moeten stoppen met de verkoop in de Adriaan van Bergenstraat, waar hij sinds begin dit jaar actief is. Hij zou zich niet aan de regels houden die voor straatventers gelden. Mazanek is het daar niet mee eens.

Naar aanleiding van vragen van de SP en mediaberichten donderdag nodigde de gemeente hem uit voor een gesprek. Mazanek is positief over het gesprek. "We hebben onze standpunten uitgewisseld en over twee weken hebben we een nieuwe afspraak. Dan proberen we tot een oplossing te komen."