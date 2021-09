Woensdag geen intercity tussen Breda en Brussel door staking conducteurs

Burgemees­ters slaan alarm over ‘falende aanpak’ georgani­seer­de drugsmis­daad

18 september TILBURG - Een groep burgemeesters slaat alarm over de ‘falende aanpak’ van de georganiseerde misdaad in Nederland. In een gezamenlijk manifest pleiten de burgemeesters, onder wie Paul Depla (Breda) en Han van Midden (Roosendaal), onder meer voor het legaliseren van soft drugs en extra geld voor politie en justitie om criminelen beter aan te pakken.