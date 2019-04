Woef! Honden zoeken paaseieren in dierenziekenhuis in Breda

“We willen zorgen dat de honden het leuk vinden bij ons en niet zenuwachtig worden.” Tijdens deze paasviering leren de honden het ziekenhuis dan ook vooral kennen als een plek waar over en nergens hondenkoekjes liggen verstopt in paasmandjes. Het is niet de eerste keer dat Anicura een hondenactiviteit verzint. Zo werd er eerder ook een kerstdiner voor de viervoeters georganiseerd. “We zijn ook van plan om meer evenementen te organiseren. Er komt nog sowieso een zomeractiviteit, misschien iets met water”, verklaart Embregts.

Chihuahua Dolce van Jarno en Debbie van Remmerden kijkt in het begin van haar speurtocht nog even de kat uit de boom. De kleine hond is geen onbekende van het ziekenhuis. Zo zit haar staart in het omdat een andere hond hier onlangs een hap uitnam. De Anerikaanse Stafford Fleur heeft daarentegen minder last van plankenangst en weet in een recordtijd van 6:43 maar liefst 42 koekjes te vinden en te verorberen. Of het genoeg is om de felbegeerde hondenencyclopedie te winnen moet nog blijken. Maar die 42 koekjes, die pakken ze Fleur niet meer af.