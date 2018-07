Woede om plakkaat 'dit is een drugspand' na undercoveractie in Baarle-Nassau

Drugsbende

Nadat de politie daar een tas met 24 kilo cocaïne had aangetroffen werd het pand verzegeld met een groot plakkaat: 'Dit is een drugspand' erop. Verberk was woedend op burgemeester en gemeente. Zij wisten niets van drugshandel vanuit hun pand.

Ook omwonenden hadden nooit iets gemerkt. ,,Achteraf hoorden we dat de drugsdeal was opgezet door de politie om de drugsbende op te rollen. De huurder van ons pand had blijkbaar contacten met die bende. Maar ik weet zeker dat die tas daar nooit neergezet was als de politie die actie niet had opgezet. Want onze huurder had een auto-uitdeuk- en spuitbedrijfje", zei Julia Verberk eerder tijdens de rechtszaak.