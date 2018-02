Wmo-hulp schiet nog vaak tekort in Breda

BREDA - Ouderen die zorg nodig hebben maar weinig zelfredzaam zijn, krijgen vaak nog onvoldoende hulp in Breda. Dat constateert de Bredase Rekenkamer in een dinsdag verschenen rapport over de Wmo-hulp in de gemeente.

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is er voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen en om mee te kunnen doen aan de samenleving. Daar onder vallen onder meer huishoudelijke hulp, hulpmiddelen (zoals rolstoelen) en dagbesteding.

Tekort aan hulp

De Rekenkamer heeft 108 Bredase Wmo-cliënten en mantelzorgers gesproken. Zestig procent zegt een tekort aan hulp te ervaren. Het gaat met name om ouderen en om personen met meervoudige beperkingen of psychische problemen. Het tekort zou er vooral zijn op het gebied van huishoudelijke hulp, begeleiding bij zelfredzaamheid en mantelzorgondersteuning.

Om de weinig zelfredzame burgers beter te bereiken, moet de gemeente duidelijkere (papieren) informatie verstrekken over waar welke hulp te vinden is, aldus de Rekenkamer. Want dat wordt als een probleem gezien: ongeveer de helft van de geïnterviewden ervaart obstakels in de toegang tot Wmo-hulp.

De Rekenkamer constateert in het rapport tevens dat er ook veel wel goed gaat in de Wmo. Maar dat gaat vooral om mensen met eenvoudigere aandoeningen. Die vinden de hulp die ze krijgen voldoende.

Tevreden

De gemeenten in Nederland zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de Wmo. Vorig jaar heeft de gemeente Breda zelf een onderzoek gedaan onder zorgvragers. Toen bleek dat 82 procent van de mensen positief was over de Wmo-ondersteuning.

Dat is echter niet per se strijdig met het Rekenkamer-onderzoek, zegt wethouder Miriam Haagh in een eerste reactie: "Van die 82 procent gaven veel mensen ook aan dat er ruimte voor verbetering is. Het Rekenkamerrapport is een kwalitatief onderzoek onder een kleinere groep. Ik zie dat als een waardevol, positief-kritisch instrument om verdere verbeteringen door te gaan voeren."

Haagh wijst er verder op dat de Rekenkamer vooral de manier waarop mensen de Wmo-hulp beleven onderzocht heeft. "Er wordt niet ingegaan op het feit dat we steeds minder budget krijgen en steeds meer vraag."

Wal en schip