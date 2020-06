Witte rook uit Den Haag: bijdrage aan wietproef geregeld, ruim 7 ton voor Breda

Voor het aanloopjaar wordt 150.000 euro (aanvang juli 2020) uitgekeerd en voor de vier uitvoeringsjaren daarna 140.000 euro. De toezegging van Den Haag is het resultaat van bestuurlijk overleg, eind april, tussen de tien experimenteergemeenten en betrokken ministers.

Substantiële bijdrage

,,Daarmee komen de ministers hun toezegging na een substantiële bijdrage te geven aan de deelnemende gemeenten in de kosten”, aldus burgemeester Paul Depla in een brief aan de gemeenteraad.

,,Daarnaast is gemeld dat de wet- en regelgeving naar verwachting op korte termijn in werking gaat treden. Daarin wordt Breda formeel aangewezen als één van de gemeenten waar het experiment wordt uitgevoerd. Direct na deze datum kunnen gegadigden voor het telen van cannabis in het kader van het experiment zich aanmelden bij de ministers onder overlegging van hun plannen.”

Selectie van telers

Het selectieproces voor telers is ‘volledig’ in handen van Den Haag. Depla: ,,Meerdere gegadigden hebben belangstelling getoond voor de gemeente Breda als vestigingslocatie, maar of uiteindelijk ook Breda in de plannen van de kandidaten is beoogd als teeltlocatie is nog niet zeker.”

De kandidaten zullen los van dit selectieproces bij de gemeente de benodigde lokale vergunningen moeten aanvragen. ,,De verwachting is dat in het najaar de telers geselecteerd zullen worden.”

Opstarten experiment

De inschatting is, vervolgt Depla, dat het daarna nog een half tot een jaar zal duren voordat er ‘kwantitatief en kwalitatief’ genoeg cannabis is geteeld in voldoende variëteiten om het experiment echt te kunnen starten.