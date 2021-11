Witlof: with love van deze telers uit Zundert

In deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood? Vandaag: Nature’s Gold uit Zundert waar broer en zus Gijs (40) en Sophie (38) van Dongen het witlofbedrijf van hun ouders voort hebben gezet en uit hebben gebouwd.

In een serene duisternis groeien in Zundert de witlofstronken in rijen van achttien meter lang, in bakken van één bij één meter twintig, veertien etages hoog. Als de deur van de teeltcel open gaat, voelt het alsof we het gewas ruw verstoren tijdens een dutje. Niets is echter minder waar. De planten zijn kei hard aan het werk om In drie weken tijd uit te groeien tot een volwassen witlofstronk.

Zes miljoen kilo

Nature’s Gold produceert veel, heel veel witlof. Het bedrijf bedient de Nederlandse markt maar levert ook aan België, Frankrijk, Duitsland, Polen, Zwitserland. Tot aan de VS aan toe. Ongeveer zes miljoen kilo per jaar, om even een idee te geven. De teelt vindt plaats op twee bedrijven. Naast de hoofdlocatie in Zundert nam het bedrijf in september 2018 een tweede locatie over in Langeweg. Hier wordt met name fijnere witlof geproduceerd voor diverse kleinverpakkingen.

Witlof in een vaas In theorie zou je een van de wortels die bij het Zundertse bedrijf binnenkomen, prima in een vaas voor het raam kunnen zetten. Al zou je dan niet de mooie stronken krijgen zoals je die uit de supermarkt kent. ,,Een plant in het licht laat de bladeren naar buiten groeien. In het donker groeien de bladeren naar elkaar toe”, legt Gijs van Dongen uit. Bovendien is het voor de thuiskweker niet te doen om de optimale groeicondities na te bootsen zoals Van Dongen dat kan. Het water dat langs de wortels stroomt heeft een temperatuur die – afhankelijk van de groeifase – tussen de 15 en 20 graden ligt. Continu wordt er gemeten wat er in de wortels zit en daar worden vervolgens de voedingsstoffen op aangepast. Het gebruikte water wordt opgevangen, gezuiverd en hergebruikt. De wortels worden verwerkt tot diervoeding.

Het bedrijf van de familie Van Dongen is sinds 1986, toen pa en ma Van Dongen met het bedrijf startten, behoorlijk gegroeid. Van 12 hectare aan wortels, naar 242 hectare in 2021. Dit is akkergrond die Van Dongen niet zelf in beheer heeft. Van Dongen laat de wortels telen op basis van contracteelt bij een vijfentwintigtal akkerbouwers. Het uit de wortels telen van een mooie krop witlof noem je ‘trekken’.

Gijs, sinds 2001 werkzaam in het bedrijf en per 2007 eigenaar, is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de groei. In meerdere fases is zowel de trekcapaciteit voor het witlof als de bewaarcapaciteit voor de wortels gerenoveerd en uitgebreid.

Volledig scherm Nature's Gold Witlofkwekerij, waar jaarlijks zo'n zes miljoen kilo witlof wordt geteeld. © Pix4Profs / Jan Stads

Zakelijke kant

Sinds 2011 vindt Gijs z’n zus Sophie aan zijn zijde. Als adviseur in de glastuinbouwsector heeft ze een goede kijk op de zakelijke kant van het bedrijf. Beslissingen over teeltaangelegenheden liggen nog steeds bij Gijs. En hij is ook degene die de grote lijnen uitzet. In de bv die ze samen hebben, bezit hij het leeuwendeel. ,,Ik ben niet echt een ondernemer, Gijs is dat veel meer. Ik ben eerder risicomijdend”, vertelt Sophie.

Gijs herkent wat zijn zus zegt, maar geeft meteen aan dat ook hij wat minder doldriest is dan dat hij vroeger was. ,,In de afgelopen tien jaar is het wilde er wat vanaf. Ik heb geleerd tot tien te tellen in plaats van tot anderhalf”, zo omschrijft hij het zelf. ,,Door mijn vragen is Gijs iets meer na gaan denken”, schetst zijn zus haar rol hierin.

Berekeningen

Zij is ook degene die de plannen die Gijs heeft, analyseert, doorrekent en tot op detail uitwerkt. Een onmisbare stap om verder te komen. ,,Want met een goed gevoel alleen, kun je niet bij een bank aankloppen”, zegt Gijs. Vader Van Dongen is nog bijna dagelijks op het bedrijf te vinden. Samen met zijn broer heeft hij zich de rol van van all-round medewerker en klusjesman aangemeten.

Quote Wortels die op zware klei gestaan hebben, laten zich beter bewaren in de koelcel dus die gebruiken we later Gijs van Dongen De wortels die van de verschillende percelen afkomen, worden op het bedrijf in Zundert gescheiden gehouden. De herkomst van de wortel bepaalt de volgorde van gebruik in de teelt. Een van de factoren die daarbij een tol spelen is de grond waarin de planten gestaan hebben, Gijs benoemt ‘zware grond’ en ‘lichte grond’, refererend aan de kleisoort.



,,Wortels die op zware klei gestaan hebben, laten zich beter bewaren in de koelcel dus die gebruiken we later. Alle witlof die hier binnenkomt, komt van kleigrond.” Zandgrond is volgens Van Dongen ongeschikt. ,,Die groeit te rijk, dan zit de groei meer op het blad dan op de wortel.”

Volledig scherm De witlof wordt in Zundert teruggekoeld tot -2 graden. ,,Niet meer. Bij min drie vriezen ze kapot.” © Pix4Profs / Jan Stads

Lopend van de buitenplaats naar de koelcellen, wordt Gijs even aan zijn jas getrokken. Of hij aan de lunch gedacht heeft. Hij bestelt direct voor alle aanwezige medewerkers smoskes, de typisch Belgische stokbroodjes met sla, ei, tomaat, mayo, augurk en kaas of ham, bij zijn vaste adresje net over de grens. ,,Normaal zijn we op zaterdagen om twaalf uur klaar”, vertelt hij. ,,Op dagen zoals vandaag, wanneer we doorwerken, zorg ik voor het eten.”

Afwisseling

Om jaarlijks zoveel witlof te kunnen produceren als Van Dongen doet, moet er een hoop werk verzet worden. Daar zit ook werk in dat behoorlijk repeterend is en daardoor niet heel uitdagend qua afwisseling. Zo moeten er bijvoorbeeld elke week 4000 kratten voorzien worden van een plastic binnenzak.

,,We proberen de werkzaamheden wat af te wisselen om de eentonigheid te breken. We proberen de werksfeer goed te houden door af en toe een feestje te organiseren, al valt dat in deze tijd niet mee. Daarnaast hebben we elke paar weken fruitmanden in de kantines.”

Quote De eerste week zetten we in op wortel­groei, de tweede week op het blad en de derde week remmen we af Gijs van Dongen Aangekomen bij de koelcellen legt Gijs uit dat de wortels die nu van het land komen, in de komende weken teruggekoeld worden tot -2 graden. ,,Niet meer. Bij min drie vriezen ze kapot.” Zodra de koeling vol ligt, kan Van Dongen weer een vol jaar vooruit.



Na hun winterslaap, die voor de laatste wortels dus tot ver voorbij de komende zomer duurt, gaan de wiltlofwortels het water in. ,,De eerste week zetten we in op wortelgroei, de tweede week op het blad en de derde week remmen we af.” En daarna? Daarna wordt het goud ‘gedolven’ en vanuit Zundert de wereld over gestuurd.

