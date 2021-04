Wisseling van de wacht bij OLV Breda: ‘Het zit niet in onze aard onszelf op de borst te kloppen’

Bavels retraiteho­tel sleept Breda voor rechter na bouwstop door 'vage, gezochte verwijten’

23 april BREDA - De eigenaar van het kloostercomplex aan de Seminarieweg in Bavel en de huurder die het complex tot retraitehotel wilde ombouwen hebben de gemeente voor de rechter gesleept. Ze vinden dat Breda ten onrechte de vergunning heeft ingetrokken, bouwstops niet had mogen opleggen en willen een schadeprocedure gaan beginnen als ze in het gelijk worden gesteld.