WinterWonderBeek van start, dit jaar mét roetsjbaan

Massaal protest scouts in stadhuis Breda

19:58 BREDA - De scouting in Breda is donderdagavond met pakweg 200 leden uitgerukt om op het stadhuis de noodkreet om subsidie kracht bij te zetten. De 12 scoutingclubs in de stad vragen de politiek om begrip, want als steun uitblijft dreigen er clubs om te vallen.