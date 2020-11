WinterWonderBeek: geen schaatspret deze kerst

Eigenlijk levert Actieplan Geluid Breda helemaal niks op: ‘Dit is niet ons meest ambitieuze plan’

30 oktober BREDA - ,,Sorry hoor, maar ik vind het bijna schofferend wanneer een wethouder zegt: in een stad hoort geluidsoverlast er nu eenmaal bij. De gemeente moet gewoon zorgen voor een goed leefklimaat. Bijvoorbeeld door in heel de stad een maximumsnelheid van 30 km/u in te voeren.’’