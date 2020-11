Winterse Cultuurnacht, wordt volledig Cultuurweekend in maart

Nikki (15) uit Breda wordt langzaam doof én blind, maar wil met haar paard naar de Olympische Spelen

7:33 BREDA - Nikki de Punder. Onthoud die naam. Binnenkort is ze te zien in de documentaire Stilte in de nacht. En over een paar jaar wellicht als amazone op de Olympische Spelen. Ook al zorgt het wrede Ushersyndroom ervoor dat de 15-jarige vwo-leerlinge uit Breda langzaam doof en blind wordt. ,,Als het niet lukt om de Olympische Spelen te halen, ga ik voor de Paralympische.’’